Цена на новые ноутбуки MacBook Pro будет начинаться с 2 тысяч долларов

Apple представила новые ноутбуки MacBook Pro, цена на которые будет начинаться с 2 тысяч долларов (около 142 тысяч рублей), передает CNN.

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Отмечается, что новый 14-дюймовый MacBook Pro будет стоить от 1999 долларов, а 16-дюймовая версия - от 2499 долларов.

Ноутбуки стали тоньше и легче в сравнении с предыдущим поколением. Кроме того, Apple увеличила плотность пикселей до 7,7 миллиона пикселей, что является максимальным показателем, который когда-либо имелся в ноутбуках Mac, отмечает CNN. 14-дюймовый ноутбук будет иметь 5,9 миллионов пикселей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Apple
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