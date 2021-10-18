Цена на новые ноутбуки MacBook Pro будет начинаться с 2 тысяч долларов

Отмечается, что новый 14-дюймовый MacBook Pro будет стоить от 1999 долларов, а 16-дюймовая версия - от 2499 долларов.

Ноутбуки стали тоньше и легче в сравнении с предыдущим поколением. Кроме того, Apple увеличила плотность пикселей до 7,7 миллиона пикселей, что является максимальным показателем, который когда-либо имелся в ноутбуках Mac, отмечает CNN. 14-дюймовый ноутбук будет иметь 5,9 миллионов пикселей.

