ЦДМ на Лубянке приглашает всех в Новогоднюю сказку

«Центральный Детский Магазин на Лубянке» приглашает всех желающих заглянуть в новогоднюю сказку. В преддверии праздника он подготовил насыщенную программу с героями всеми любимой новогодней истории о Щелкунчике.



Посетителей также ждёт рождественская ярмарка, декорации, огромная ель и множество приятных сюрпризов. Любой может написать письмо Деду Морозу или загадать заветное желание. Анимационная команда будет радовать гостей все новогодние праздники как внутри ЦДМ, так и на улице.



«Мы постарались превратить ЦДМ на Лубянке в сказочный дворец, который наполнен музыкой, счастьем, удивительным настроением и верой в чудо! В канун самого волшебного дня в году все посетители детского магазина могут окунуться в удивительный мир детства, перенестись в новогоднюю сказку и вспомнить что-то доброе, искреннее и чудесное!», - отмечает Светлана Мазур, директор департамента коммерческого управления группы компаний «Галс» (владелец бренда «Галс-Девелопмент»), в которую входит «Центральный Детский Магазин на Лубянке».



Главным украшением детского магазина и Главного Атриума стала волшебная 15-метровая ель и фотозона со сказочными героями. Ярмарка на первом этаже предлагает подарки: гирлянды, елочные игрушки и снежные шары, праздничные сувениры и многое другое.



Все посетители ЦДМ могут принять участие в акции «Подарок за покупку» до 30 декабря. За чек на сумму от 10 тысяч рублей каждый получит гарантированный приз. Кроме того, всех покупателей ждет приятный бонус – бесплатная упаковка подарков.

