ЦБ предложил упрощенную схему по переходу клиентов в другой банк
Центробанк хочет упростить для клиентов кредитных организаций переход из одного банка в другой. Для этого ЦБ предлагает проработать механизм «универсального платежного адреса», который обеспечивает зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов. Об этом пишет РБК.
В проекте не указано, приведет ли новый механизм к отмене использования других банковских реквизитов. Обсуждение документа с участниками рынка назначено на начало 2021 года.
По данным Банка России, более 65% всех банковских счетов россиян приходятся на одного игрока. Такое распределение банковских клиентов может привести к ограничению использования продуктов других банков, так как их услуги становятся экономически невыгодными в сравнении с продуктами лидирующей банковской организации.
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