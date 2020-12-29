ЦБ предложил упрощенную схему по переходу клиентов в другой банк

Центробанк хочет упростить для клиентов кредитных организаций переход из одного банка в другой. Для этого ЦБ предлагает проработать механизм «универсального платежного адреса», который обеспечивает зачисление средств получателю при изменении его банковских реквизитов. Об этом пишет РБК.

В проекте не указано, приведет ли новый механизм к отмене использования других банковских реквизитов. Обсуждение документа с участниками рынка назначено на начало 2021 года.

По данным Банка России, более 65% всех банковских счетов россиян приходятся на одного игрока. Такое распределение банковских клиентов может привести к ограничению использования продуктов других банков, так как их услуги становятся экономически невыгодными в сравнении с продуктами лидирующей банковской организации.

