Центробанк введет новые меры для ускорения девалютизации

В сети появилось видео последствий масштабного пожара на складе Ozon в Подмосковье Для столичных предпринимателей проведут консультации по правилам размещения бахчевых развалов На сервисе Russpass стали доступны новые маршруты для скандинавской ходьбы Музей Победы на Поклонной горе готовит спектакль о боях под Ржевом В Центральном детском магазине пройдёт фестиваль «Снова в школу»