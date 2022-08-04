Центробанк введет новые меры для ускорения девалютизации

Центробанк намерен содействовать ускорению девалютизации в России и сокращать операции с валютой. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк продлил на полгода ограничения на снятие наличной валюты

«Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах», — подчеркнули в ЦБ.

Одновременно Центробанк планирует решать проблемы с заблокированными российскими активами, пишет Ura.ru.

Ранее Банк России продлил валютные ограничения: до 9 марта 2023 года будет действовать лимит в $10 тысяч (или аналогичную сумму в евро) на снятие наличной валюты со счета или вклада, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВалютаРоссияЦентробанк
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