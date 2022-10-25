ЦБ хочет разрешить мобилизованным досрочно отказываться от ОСАГО

Центробанк России предлагает разрешить призванным в армию по мобилизации досрочно отказываться от обязательного страхования автогражданской ответственности, а также возвращать часть средств за неистекший период действия полиса. Инициатива представлена на общественное обсуждение, информирует регулятор на своём сайте.

Для решения вопроса мобилизованному предлагается обратиться в страховую компанию – как очно, так и дистанционно – посредством личного кабинета на ее сайте. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за мобилизованного необходимые процедуры сможет проделать и другой человек. Для этого необходимо будет оформить нотариальную доверенность.​

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе подписал закон о предоставлении кредитных каникул мобилизованным предпринимателям. Они получили возможность оформить льготный период и временно не вносить ежемесячные платежи по займам на бизнес-цели.

