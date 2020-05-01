«Трус ты, Навальный, конченый». Захарова обвинила блогера в срыве дебатов
Намеченные предварительно дебаты между представителем министерства иностранных дел Марией Захаровой и блогером Алексеем Навальным сорвались по вине последнего. Об этом Захарова сообщила в своем Facebook. Как пишет представитель Смоленской площади, к прямому разговору Навальный оказался не готов, он даже не захотел разговаривать по телефону, чтобы обсудить детали баттла.
«Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова», - рассказал Мария Захарова. В ходе онлайн-дебатов Навальный хотел обсудить тему социального неравенства в России, которое представитель МИД РФ ранее назвала нормальным явлением.
При обсуждении условий дискуссии, по словам Захаровой, противоположная сторона начала выставлять разные условия: о чём можно говорить, о чём нельзя, время на обсуждение. Причём, предложенный в качестве модератора Пивоваров, сам отказался от этой роли.
«Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь», — резюмировала позицию оппонента и срыв дебатов Мария Захарова.
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