Трунов заявил об открытии горячей линии Союза адвокатов из-за мобилизации

Президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН анонсировал открытие горячей линии по вопросам частичной мобилизации.

«Союз адвокатов России открывает горячую линию для тех, у кого есть вопросы, у кого есть неясности, кто не очень понимает. Сегодня мало кто понимает, как отличить уклонение, дезертирство от неявки в военкомат. Редкие специалисты знают этот предмет, это узкая тема. Пока у всех каша в голове и последние поправки в УК. На самом деле с позиции законодательства все более либерально. Повестка должна быть вручена лично», - сказал он.

Горячая линия бесплатна по номеру +7 499 158 29 17.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По словам главы государства, мобилизация коснется, прежде всего, тех, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, мобилизация затронет 300 000 человек.

