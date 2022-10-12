Трунов: Государство должно взять на себя задачу сохранения генофонда
По его словам, необходимо разработать государственные программы в сфере ЭКО и суррогатного материнства.
Государство должно поддерживать генофонд, оплачивая при необходимости родственникам военнослужащих процедуру ЭКО, заявил президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов в пресс-центре НСН.
«Это должна быть государственная программа по расширению квотирования, государственное финансирование по сохранению генофонда. Государство должно взять на себя это бремя. Мы не просто предлагаем банк хранения, которым могут воспользоваться военнослужащие, а в том числе оплатить, чтобы родственники могли воспользоваться ЭКО или суррогатным материнством», - отметил он.
Одним из эффектов частичной мобилизации эксперты называют выросший на 15–20% спрос на услуги центров репродукции. Только в Екатеринбурге спрос на заморозку биоматериалов вырос в 30 раз. Московские клиники также фиксируют рекордный спрос на услуги криоконсервации.
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