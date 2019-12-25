Трое полицейских уволены после учений со школьниками в Татарстане

Трое полицейских лишились должностей по итогам служебной проверки, проведенной после появления в СМИ информации о привлечении школьников к учениям полиции в Тукаевском районе Татарстана.

Как сообщает «Свободная пресса», из органов внутренних дел уволены начальник ОМВД России по Тукаевскому району Марат Вагапов, врио замначальника полиции ОМВД России по Тукаевскому району Ильназа Байдуганова и старший оперативный дежурный ОМВД по Тукаевскому району Рустем Латыпов. Латыпов уволен непосредственно за привлечение школьников.

Еще пятеро полицейских были предупреждены о неполном служебном соответствии.

Скандал разгорелся после того, как в Сети появилось видео с территории одной из школ Тукаевского района, на котором видно, как подростки толкаются со стражами порядка. Как выяснилось, к учениям привлекли девятиклассников, и, по некоторым данным, не предупредили их родителей. Прокуратура Татарстана позже заявила, что привлечение несовершеннолетних к таким мероприятиям незаконно и создало угрозу жизни и здоровью школьников, передает Life.ru.

