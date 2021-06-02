Жительнице Подмосковья пришлось трижды оплатить свой штраф

Жительница московской области фактически трижды оплатила наложенный на нее штраф. О своих злоключениях Ирина Сурова сообщила «Кривой линии НСН». В конце ноября прошлого года на нее был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей с возможностью оплаты до апреля текущего года. Ирине удалось оплатить его в конце декабря.

Однако две недели назад ей пришло уведомление о судебной задолженности по этому же делу. Слушательница дозвонилась до пристава Истринского райотдела, разъяснила ситуацию и направила по электронной почте документы об оплате штрафа. Но на следующей день Ирина получила сообщение о смене пристава, одновременно с ее карты были списаны 10 тысяч рублей. Более того, аналогичная сумма была удержана и с кредитного счета. Т.е. фактически Ирина Сурова трижды оплатила наложенный штраф. Удержанная сумма для матери-одиночки с двумя малолетними детьми оказалась весьма чувствительной. Дозвониться до сотрудников службы ей не удалось, а направленные жалобы остались без ответа.

В ходе работы над обращением журналисты НСН связались с Ириной и выяснили нюансы. Ей все-таки удалось попасть на прием в районный отдел РОСП. Дело было прекращено, и деньги вернули. Но только половину, а именно 10 тысяч, удержанные с кредитного счета. Средства, списанные с карты, растворились в пространстве. По заверениям приставов, они их на своих счетах не увидели. Правда, выписка, которую Ирина Сурова взяла в тот же день в банке, говорит об обратном.

Чтобы окончательно восстановить справедливость, «Кривая линия» направила запрос в ГУ ФССП по Московской области. О развязке истории НСН расскажет в одном из следующих эфиров.

