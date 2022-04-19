«Трицикл и костотряс»: В ГУМе открылась выставка уникальных велосипедов
Выставка, посвященная 205-летию созданию велосипеда, открылась в ГУМе и будет бесплатно доступна для посетителей до 31 мая.
Выставку представила Electra Bicycle Company и коллекционер Андрей Мятиев, являющийся создателем и владельцем Музея истории велосипедного дела. Кроме того, в день открытия ее посетили Александр Панайотов, Корнелия Манго и стилист Владислав Лисовец.
«Выставка в ГУМе зримо представляет эволюцию велосипеда и ее связь с историей страны. И в прежние времена, и сегодня, велосипед — это образ жизни», — сказал Мятиев.
На выставке представлена часть его коллекции исторических велосипедов, в частности редчайший велосипед-«костотряс» 1869 года и круизер Sears в космическом стиле второй половины XX века.
Кроме того, в ГУМе можно будет увидеть велосипед для двоих путешественников Royal Enfield, высококолесный «пенни-фартинг» позапрошлого столетия и гоночный трицикл Higgins Ultralite 1940-х годов.
Во второй части выставки представлены современные технологичные модели Electra, в числе которых круизеры и электровелосипеды. Главная «жемчужина» этого блока - ретрофутуристичный британец Moulton, отмечают организаторы.
205 лет назад баварский барон Карл фон Дрез совершил первый заезд на изобретенной им «машине для бега» (Laufmaschine), которую считают прародительницей современного велосипеда.
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