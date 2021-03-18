Трихолог назвала способы профилактики раннего облысения

Врач-трихолог клиники «Хэлсмед» города Одинцова Наталия Жовтан рассказала, что проблема облысения сегодня все чаще наблюдается среди молодых людей.

По словам Жовтан, можно при помощи профилактических мер предупредить ранее выпадение волос. В частности, она назвала использование медикаментов и, в случае отсутствия результатов, операция по пересадке волос.

Специалист в эфире «Радио 1» также добавила, что проблему выпадения волос можно разрешить даже несмотря на генетическую предрасположенность.

