Трихолог назвала главные причины ранней седины
Врач-трихолог, дерматолог Ирина Котова назвала главные причины возникновениях седых волос у молодых людей.
По словам эксперта, одной из причин может быть дефицит важных микроэлементов в организме, в частности, меди, цинка, железа, селена. Также неврологические проблемы могут спровоцировать появление седины.
Котова отметила, что ранняя седина может быть обусловлена генетической предрасположенностью. В этом случае предотвратить ее появление нельзя, заявила она в эфире «Радио 1».
Кроме того, трихолог опровергла утверждение о том, что первый седой волос нельзя выдергивать. Согласно эксперту, с клинической точки зрения логики этом нет.
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