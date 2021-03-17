Трихолог назвала главные причины ранней седины

Врач-трихолог, дерматолог Ирина Котова назвала главные причины возникновениях седых волос у молодых людей.

По словам эксперта, одной из причин может быть дефицит важных микроэлементов в организме, в частности, меди, цинка, железа, селена. Также неврологические проблемы могут спровоцировать появление седины.

Котова отметила, что ранняя седина может быть обусловлена генетической предрасположенностью. В этом случае предотвратить ее появление нельзя, заявила она в эфире «Радио 1».

Кроме того, трихолог опровергла утверждение о том, что первый седой волос нельзя выдергивать. Согласно эксперту, с клинической точки зрения логики этом нет.





