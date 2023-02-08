Три жилых корпуса сдадут в Капотне по программе реновации в 2023 году
Первые жилые корпуса на 320 квартир введут в эксплуатацию в Капотне в этом году, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Строительство ведется по программе реновации.
«Готовится документация для получения разрешения на ввод в эксплуатацию», - отметил Загрутдинов.
В трех жилых корпусах будет 135 однокомнатных квартир, 159 – двухкомнатных, 26 – трехкомнатных. Планировка восьми квартир сделана с учетом проживания в них людей с ограниченными возможностями.
Первые этажи жилых корпусов отданы под бытовые и коммерческие площади. Здесь будут размещены колясочные, комнаты для хранения уборочного инвентаря, а также магазины, кафе, досуговые центры.
Во дворе завершены работы по благоустройству. Созданы прогулочные зоны, установлены детские и спортивные площадки.
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