Три региона РФ могут стать пилотными площадками для запуска электронных паспортов

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в настоящее время обсуждается список регионов, которые станут пилотными площадками по вводу электронных паспортов, сообщает ТАСС.

По его словам, уже в следующем году эксперимент планируют начать в трёх регионах, обсуждаются Москва, Подмосковье и Татарстан.

«Мы должны определить сроки замены бумажного паспорта на смарт-карту и на мобильный цифровой ID... Это только добровольная история», - отметил Шадаев.

Ранее в Минцифре заявили, что решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту планируется принять до конца 2021 года, сообщает RT. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что если паспорт нового образца будет в виде небольшой карточки, то это будет намного удобнее.

