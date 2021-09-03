Три региона РФ могут стать пилотными площадками для запуска электронных паспортов
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что в настоящее время обсуждается список регионов, которые станут пилотными площадками по вводу электронных паспортов, сообщает ТАСС.
По его словам, уже в следующем году эксперимент планируют начать в трёх регионах, обсуждаются Москва, Подмосковье и Татарстан.
«Мы должны определить сроки замены бумажного паспорта на смарт-карту и на мобильный цифровой ID... Это только добровольная история», - отметил Шадаев.
Ранее в Минцифре заявили, что решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту планируется принять до конца 2021 года, сообщает RT. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов отметил, что если паспорт нового образца будет в виде небольшой карточки, то это будет намного удобнее.
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