Три фигуранта по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО
Трое обвиняемых по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вышли на свободу. Об этом сообщает ТАСС.
Среди освобожденных пожарный Сергей Генин, глава компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.
Как отмечает агентство, назначенный им срок ареста истек в полночь 26 октября по местному времени. Теперь мера пресечения изменилась на «запрет определенных действий».
По данным агентства, все трое должны явиться в суд 29 октября на очередное заседание по уголовному делу.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. Его жертвами стали 60 человек, среди которых 37 детей.
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