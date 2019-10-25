Три фигуранта по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО

Трое обвиняемых по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вышли на свободу. Об этом сообщает ТАСС.

Среди освобожденных пожарный Сергей Генин, глава компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.