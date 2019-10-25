Три фигуранта по делу о пожаре в «Зимней вишне» освобождены из СИЗО

25 октября 201922:16

Трое обвиняемых по уголовному делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вышли на свободу. Об этом сообщает ТАСС.

Среди освобожденных пожарный Сергей Генин, глава компании «Системный интегратор», которая обслуживала пожарную сигнализацию в ТЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

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Как отмечает агентство, назначенный им срок ареста истек в полночь 26 октября по местному времени. Теперь мера пресечения изменилась на «запрет определенных действий».

По данным агентства, все трое должны явиться в суд 29 октября на очередное заседание по уголовному делу.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта прошлого года. Его жертвами стали 60 человек, среди которых 37 детей.

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ФОТО: pxhere.com
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