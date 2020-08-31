Третий свидетель заявил, что не видел Ефремова за рулём в момент ДТП

Третий свидетель защиты по делу Михаила Ефремова заявил, что сразу после аварии напротив здания МИД РФ человек, похожий на актёра, вышел из автомобиля со стороны пассажирского сиденья. Такие показания он дал на заседании Пресненского районного суда Москвы, передаёт ТАСС.

По словам очевидца Андрея Гаева, он находился как раз напротив места ДТП. Он утверждает, что видел по диагонали водительскую сторону внедорожника Ефремова. Свидетель завил, что с пассажирского места вышел гражданин с растрепанными волосами, потиравший шею. Гаев говорит, что в дальнейшем узнал в этом человеке Ефремова.

По словам Гаева, в день ДТП он со своим приятелем, с которым ранее воевал в Донбассе, гулял по Москве и пил пиво. В какой-то момент они оказались на Садовом кольце и стали очевидцами автоаварии. Ранее его товарищ также дал показания на процессе. Он говорил, что в момент сразу после аварии заметил за рулем внедорожника Ефремова молодого человека, не похожего на актера.

Ранее сегодня второй свидетель защиты Ефремова Леван Бадасян заявил в суде, что видел, как незнакомый ему гражданин садился на заднее сиденье внедорожника Ефремова в вечер аварии. Речь идёт о некоем «высоком мужчине в бейсболке».

