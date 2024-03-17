Третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта

Заключительный розыгрыш пройдет в понедельник, 18 марта, в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Призовые баллы смогут выиграть избиратели, проголосовавшие онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках.

Победителей определят не позднее 10:00. После полудня с номера DIT_MOS начнется рассылка смс-уведомлений.



Для получения приза нужно активировать уникальный код до 23:59 30 апреля. Для этого необходимо зайти на сайт «Миллиона призов», авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код».

Те, кто проголосовали электронно впервые, гарантированно получат тысячу баллов. Один балл равен одному рублю.



Специальные розыгрыши пройдут для семейных пар и родителей с детьми. Они могут получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов.

Первый розыгрыш состоялся 16 марта. Победителями стали более 1,6 миллиона москвичей.

