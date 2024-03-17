Третий розыгрыш по программе «Миллион призов» состоится 18 марта
Среди участников электронного голосования на выборах президента России разыграют одну, три и пять тысяч призовых баллов, сообщило Агентство городских новостей «Москва».
Заключительный розыгрыш пройдет в понедельник, 18 марта, в рамках акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов». Призовые баллы смогут выиграть избиратели, проголосовавшие онлайн или с помощью терминалов на избирательных участках.
Победителей определят не позднее 10:00. После полудня с номера DIT_MOS начнется рассылка смс-уведомлений.
Для получения приза нужно активировать уникальный код до 23:59 30 апреля. Для этого необходимо зайти на сайт «Миллиона призов», авторизоваться и нажать кнопку «Активировать код».
Те, кто проголосовали электронно впервые, гарантированно получат тысячу баллов. Один балл равен одному рублю.
Специальные розыгрыши пройдут для семейных пар и родителей с детьми. Они могут получить от 15 до 100 тысяч призовых баллов.
Первый розыгрыш состоялся 16 марта. Победителями стали более 1,6 миллиона москвичей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ нанесли удар по сахарному заводу в курском поселке Теткино
- При взрыве петарды на избирательном участке в Перми пострадала женщина
- Молдавия отвергла причастность Украины к атаке БПЛА в Приднестровье
- Британский рок-музыкант Стив Харли умер в возрасте 73 лет
- МИД заявил о попытках вмешательства в выборы президента со стороны США и ФРГ
- СМИ: ВС РФ поразили завод по ремонту техники ВСУ в Николаеве
- Богомаз: в Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
- В Приморье акробат упал с высоты во время циркового номера
- Воинскую часть в Приднестровье атаковал беспилотник-камикадзе
- Путин поручил временно освободить бойцов СВО от уплаты процентов по кредитам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru