Партнерами программы «Миллион призов» стало уже почти 250 столичных компаний

В сообщении говорится, что в рамках программы жители столицы могут выиграть баллы при онлайн-голосовании на выборах президента, а затем обменять их на оплату покупки в магазинах продуктов, одежды и обуви, детских товаров, товаров для животных, а также в аптеках.

Кроме того, баллы дают возможность оплатить счёт в заведениях общепита. Их можно обменять на услуги химчистки, либо на билеты в зоопарк, театры, музеи и парки развлечений.

«Желающие могут использовать баллы, чтобы пополнить транспортную карту «Тройка», оплатить цифровые сервисы, получить доступ к электронной библиотеке или направить их на благотворительность», – подчёркивается в сообщении.

Ранее в правительстве Москвы заявили, что участники проекта «Город заданий» выполнили более 70 тысяч задач с января 2024 года, за что получили свыше 30 млн баллов, которые можно использовать на сайте «Миллион призов», сообщает RT.

