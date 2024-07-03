Тренеру молодежной сборной по борьбе предъявлено обвинение по делу о терроризме

Следственный комитет предъявил обвинение в оказании содействия террористической деятельности тренеру молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоде. Об этом объявлено в Щербинском суде Москвы.

Там рассматривается просьба следствия об аресте обвиняемого. Ему вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности.

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Алишери Исматзода в 2015 году окончил Российский государственный университет физкультуры и спорта. Он имеет звание Мастера спорта России по вольной борьбе и кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого он занимал должность старшего тренера сборной Москвы по вольной борьбе, а затем стал старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время он был исполняющим обязанности тренера мужской молодежной сборной России.

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Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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