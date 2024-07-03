Тренеру молодежной сборной по борьбе предъявлено обвинение по делу о терроризме

Алишери Исматзода в 2015 году окончил Российский государственный университет физкультуры и спорта. Он имеет звание Мастера спорта России по вольной борьбе и кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого он занимал должность старшего тренера сборной Москвы по вольной борьбе, а затем стал старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время он был исполняющим обязанности тренера мужской молодежной сборной России.

