Тренеру молодежной сборной по борьбе предъявлено обвинение по делу о терроризме
Следственный комитет предъявил обвинение в оказании содействия террористической деятельности тренеру молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоде. Об этом объявлено в Щербинском суде Москвы.
Там рассматривается просьба следствия об аресте обвиняемого. Ему вменяется склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности.
Алишери Исматзода в 2015 году окончил Российский государственный университет физкультуры и спорта. Он имеет звание Мастера спорта России по вольной борьбе и кандидата в мастера спорта по греко-римской борьбе.
Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», до этого он занимал должность старшего тренера сборной Москвы по вольной борьбе, а затем стал старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. В последнее время он был исполняющим обязанности тренера мужской молодежной сборной России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru