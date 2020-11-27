Тренер по речи назвал самые «коронавирусные» звуки

Во время разговора человек выбрасывает некоторое количество слюны, что в ситуации пандемии коронавируса может создавать не только эстетические проблемы.

Больше всего такого рода проблемы создают губные звуки «б» и «п», говорит тренер по речи и ораторству Евгений Болдин.

По его словам, избежать этих звуков невозможно, потому нужно носить маску, сообщает «Радио1».

