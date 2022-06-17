«Старый слоган не работает»: Ценам на жилье предрекли падение на 15% в 2023 году
Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев отметил, что на рынке произошел перелом – люди не спешат вкладываться в недвижимость.
Вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН объяснил, почему спрос на недвижимость падает – люди понимают, что повышения цен точно не будет.
«Люди понимают, что цены в ближайшее время расти не будут. Слоган «покупайте сегодня, завтра будет дороже» больше не работает. Изменился сам тренд – это тренд покупателя. Люди понимают, что нет смысла покупать в этом году недвижимость, которая с высокой долью вероятности в следующем будет дешевле на 10-15%, это как минимум. Если посмотреть тренды 2014-2015 годов, там тоже были санкции, взлет и коррекция ключевой ставки, ситуация в этот раз гораздо существеннее скорректируется. Мы ожидаем существенного снижения спроса в ближайшие полтора года, если, например, не произойдет снижения ключевой ставки до уровня пандемии, но к тем объемам продаж мы все равно не вернемся», - отметил эксперт.
Основные драйверы рынка недвижимости перестали работать, сохраняется тренд на снижение спроса при повышенном предложении, сказал ранее вице-президент Российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в пресс-центре НСН.
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