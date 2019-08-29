Трехсотрублевый аргумент

Новый случай увольнения сразу всех хирургов одной больницы. Теперь в Челябинской области. Из единственной больницы закрытого города Трехгорного увольняются все хирурги. По словам завотделением, которые приводит «Интерфакс», причины те же, что заставили пойти на крайние меры их коллег в Нижнем Тагиле: высокие нагрузки и низкие зарплаты. Только в нынешнем случае оклады врачей не менялись аж с 2009 года: учреждение работает в системе Федерального медико-биологического агентства, которое обслуживает население и предприятия в закрытых городах, - поясняет агентство. Оклад завотделением составляет 7800 рублей, тогда как в среднем по Челябинской области оклад врача - 22 тысячи рублей. Один из хирургов на условиях анонимности сообщил региональным СМИ, что заявления об увольнении написали три человека. Им предстоит работать до тех пор, пока найдут замену. Бросать пациентов без помощи врачи не будут.

Случаи массового увольнения врачей свидетельствуют о глубоком кризисе в системе здравоохранения. В этом убежден первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов. Как заявил парламентарий в интервью НСН, проблема системна:

«Так называемая оптимизация и реформа здравоохранения привела к тому, что крайними остались врачи. У них (врачей) не очень хорошее настроение, а это очень плохой сигнал, когда большое количество людей одновременно увольняются. Боюсь, как бы это не стало какой-то заразной болезнью. Система здравоохранения очень больна», - сказал депутат.

Схожее мнение высказывал накануне в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин, по мнению которого, ситуация достигла критического уровня:

«Система оплаты труда в здравоохранении, которая основана на так называемых контрактах и стимулирующих выплатах, привела к тому, что передовые врачи как правило не получают нормальной зарплаты», - пояснил собеседник агентства в контексте нижнетагильской истории.

Там, напомним, хирурги двух городских больниц массово подали заявления об уходе из-за высоких нагрузок и низких зарплат. В обеих больницах идут финансовые проверки, главврачей отстранили от работы, с врачами провели переговоры, по итогам которых глава Минздрава Вероника Скворцова объявила, что все увольнявшиеся передумали уходить.

Оклады врачам закрытого города в Челябинской области с 1 октября оклады будут повышены на 4,3%, - пообещал местным СМИ главврач. Это значит, что оклад завотделением хирургии, который увольняется в сентябре, мог стать выше на 335 рублей. Интересно, станет ли это для него аргументом остаться?

