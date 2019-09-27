Транспортная доступность в пяти районах Москвы улучшится с приходом метро
В Москве продолжаются работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии московского метрополитена до станции «Лианозово». После ввода в строй нового участка, жители пяти районов города, в том числе поселка Северный, будут проводить в метро на 15-20 меньше, чем сейчас. Об этом рассказали в управляющей компании по строительству новых линий и станций московского метро «Мосинжпроект».
Как отметил глава компании Марс Газизуллин, первый этап строительства подразумевает продление салатовой ветки от станции «Селигерская» вдоль Дмитровского шоссе до пересечения с Савеловским направлением Московской железной дороги.
Данный участок длиной около четырех километров с двумя станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» будет проложен в северных районах Москвы.
Следующий этап предусматривает продление ветки до поселка Северный. Это улучшит транспортную доступность возводимого в настоящее время научного кластера «Физтех ХХI».
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