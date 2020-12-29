Трамп стал лидером «рейтинга восхищения» в США
Президент США Дональд Трамп стал лидером «рейтинга восхищения» среди мужчин по итогам 2020 года. Соответствующее исследование провела компания Gallup.
Результаты исследования основаны на телефонных опросах, проведённых 1-17 декабря среди случайно выбранных 1018 жителей США в возрасте старше 18 лет.
По данным Gallup, 18% американских граждан заявили, что восхищаются Трампом больше, чем другими мужчинами. При этом 15% респондентов выразили восхищение экс-главой государства Бараком Обамой, который возглавлял прошлогодний рейтинг.
Кроме того, в пятёрку лидеров «рейтинга восхищения» вошли избранный президент США Джо Байден (6%), главный американский инфекционист Энтони Фаучи (3%) и папа Римский Франциск (2%).
В топ-10 списка вошли также глава компании Tesla Илон Маск, сенатор Берни Сандерс, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и религиозный лидер Далай-лама.
В «рейтинге восхищения» среди женщин первое место заняла экс-первая леди Мишель Обама, за которую проголосовали 10% респондентов. На втором месте разместилась избранная вице-президент Камала Харрис (6%), за ней следует первая леди Мелания Трамп (4%).
В первую десятку самых восхитительных женщин также вошли телеведущая Опра Уинфри, канцлер Германии Ангела Меркель, политики Хиллари Клинтон, и Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, юрист и член Верховного суда Эми Кони Барретт, активистка-эколог Грета Тунберг.
Кроме того, 11% респондентов заявили, что восхищаются своими родственниками и друзьями, а 21% опрошенных не назвали никого.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,1 млн+27 002 / сут.
Умерли
55 827+562 / сут.
Выздоровели
2,5 млн+24 874 / сут.
- В Роспотребнадзоре заявили о нарушениях в 88 ведущих COVID-исследования лабораториях
- Трамп стал лидером «рейтинга восхищения» в США
- В России в 2020 году подорожали «Оливье» и «Селёдка под шубой»
- Хуснуллин заявил, что в Севастополе создадут запас воды для Крыма
- СМИ рассказали о состоянии госпитализированной к ковидом Фрейндлих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru