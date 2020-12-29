Трамп стал лидером «рейтинга восхищения» в США

Президент США Дональд Трамп стал лидером «рейтинга восхищения» среди мужчин по итогам 2020 года. Соответствующее исследование провела компания Gallup.

Результаты исследования основаны на телефонных опросах, проведённых 1-17 декабря среди случайно выбранных 1018 жителей США в возрасте старше 18 лет.

По данным Gallup, 18% американских граждан заявили, что восхищаются Трампом больше, чем другими мужчинами. При этом 15% респондентов выразили восхищение экс-главой государства Бараком Обамой, который возглавлял прошлогодний рейтинг.

Кроме того, в пятёрку лидеров «рейтинга восхищения» вошли избранный президент США Джо Байден (6%), главный американский инфекционист Энтони Фаучи (3%) и папа Римский Франциск (2%).

В топ-10 списка вошли также глава компании Tesla Илон Маск, сенатор Берни Сандерс, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и религиозный лидер Далай-лама.

В «рейтинге восхищения» среди женщин первое место заняла экс-первая леди Мишель Обама, за которую проголосовали 10% респондентов. На втором месте разместилась избранная вице-президент Камала Харрис (6%), за ней следует первая леди Мелания Трамп (4%).

В первую десятку самых восхитительных женщин также вошли телеведущая Опра Уинфри, канцлер Германии Ангела Меркель, политики Хиллари Клинтон, и Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, юрист и член Верховного суда Эми Кони Барретт, активистка-эколог Грета Тунберг.

Кроме того, 11% респондентов заявили, что восхищаются своими родственниками и друзьями, а 21% опрошенных не назвали никого.

