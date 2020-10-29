Трамп прокомментировал теракт во французской Ницце

Трамп назвал Францию «старейшим союзником в этой битве». По мнению американского президента, ни одна страна не может больше мириться с терроризмом, и атаки должны быть немедленно прекращены.

Роберт О'Брайен также высказался в поддержку Франции «в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом», выразив сочувствие близким убитых и раненых в сегодняшних атаках.

Ранее в четверг в церкви во французской Ницце террорист убил трёх человек. Кроме того, в Авиньоне полицейскими при попытке нападения был застрелен вооружённый мужчина. Также в четверг полиция Лиона задержала мужчину с ножом, позже ещё один подозреваемый в подготовке нападения на церковь был задержан в Сартрувилле. Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в журнале Charlie Hebdo.

