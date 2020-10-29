Трамп прокомментировал теракт во французской Ницце

Президент США Дональд Трамп и советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен поддержали Францию в борьбе с экстремизмом и радикальным исламским терроризмом. Заявления политиков опубликованы в их Twitter-аккаунтах.

Трамп назвал Францию «старейшим союзником в этой битве». По мнению американского президента, ни одна страна не может больше мириться с терроризмом, и атаки должны быть немедленно прекращены.

Роберт О'Брайен также высказался в поддержку Франции «в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом», выразив сочувствие близким убитых и раненых в сегодняшних атаках.

Ранее в четверг в церкви во французской Ницце террорист убил трёх человек. Кроме того, в Авиньоне полицейскими при попытке нападения был застрелен вооружённый мужчина. Также в четверг полиция Лиона задержала мужчину с ножом, позже ещё один подозреваемый в подготовке нападения на церковь был задержан в Сартрувилле. Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в журнале Charlie Hebdo.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ТерактФранцияСШАДональд Трамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры