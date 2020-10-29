Трамп прокомментировал теракт во французской Ницце
Президент США Дональд Трамп и советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен поддержали Францию в борьбе с экстремизмом и радикальным исламским терроризмом. Заявления политиков опубликованы в их Twitter-аккаунтах.
Our hearts are with the people of France. America stands with our oldest Ally in this fight. These Radical Islamic terrorist attacks must stop immediately. No country, France or otherwise can long put up with it!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2020
Трамп назвал Францию «старейшим союзником в этой битве». По мнению американского президента, ни одна страна не может больше мириться с терроризмом, и атаки должны быть немедленно прекращены.
Роберт О'Брайен также высказался в поддержку Франции «в борьбе с радикальным исламским терроризмом и экстремизмом», выразив сочувствие близким убитых и раненых в сегодняшних атаках.
Ранее в четверг в церкви во французской Ницце террорист убил трёх человек. Кроме того, в Авиньоне полицейскими при попытке нападения был застрелен вооружённый мужчина. Также в четверг полиция Лиона задержала мужчину с ножом, позже ещё один подозреваемый в подготовке нападения на церковь был задержан в Сартрувилле. Всплеск насилия во Франции связывают с карикатурами на исламского пророка Мухаммеда, опубликованными в журнале Charlie Hebdo.
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