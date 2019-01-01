Трамп продлил на год санкции против КНДР
Дональд Трамп сообщил о решении продлить на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий санкции против Северной Кореи.
Американский режим чрезвычайной ситуации по КНДР был введен в 2008 году. В последующие годы срок его действия продлевали.
Среди угроз, исходящих от Северной Кореи, упоминается ядерное оружие и риск его распространения, передает «Интерфакс».
США и КНДР до сих пор не имеют дипломатических отношений. Запланированное на начало 1990-х годов установление дипломатических отношений не состоялось, хотя оно было одним из пунктов Рамочного соглашения 1994 года, по условиям которого КНДР тогда заморозила свою ядерную программу; США же не выполнили договорных обязательств
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