Трамп продлил на год санкции против КНДР

Дональд Трамп сообщил о решении продлить на год режим чрезвычайного положения, предусматривающий санкции против Северной Кореи.

Американский режим чрезвычайной ситуации по КНДР был введен в 2008 году. В последующие годы срок его действия продлевали.

Среди угроз, исходящих от Северной Кореи, упоминается ядерное оружие и риск его распространения, передает «Интерфакс».

США и КНДР до сих пор не имеют дипломатических отношений. Запланированное на начало 1990-х годов установление дипломатических отношений не состоялось, хотя оно было одним из пунктов Рамочного соглашения 1994 года, по условиям которого КНДР тогда заморозила свою ядерную программу; США же не выполнили договорных обязательств

