Трагически погиб экс-замгубернатора Тульской области Шеденков

Бывший первый замгубернатора Тульской области Станислав Шеденков трагически погиб в возрасте 73 лет. Об этом сообщила возглавляемая им общественная организация «Тульское землячество».

«На 74-м году жизни трагически погиб председатель совета РОО... Станислав Алексеевич Шеденков», — указано в заявлении.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, Шеденков погиб во время пожара на даче в Московской области.

«После тушения пожара в частном доме по адресу: городской округ Пушкинский, СНТ "Лесные Поляны-2" было обнаружено тело мужчины», — уточнил собеседник агентства.

Станислав Шеденков занимал пост руководителя аппарата – первого замгубернатора Тульской области с 1996 года, позже чиновник работал в исполнительной власти Москвы и возглавлял Тульское землячество.

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