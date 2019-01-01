ТПУ «Саларьево» стал крупнейшим пересадочным узлом в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Саларьево». Он стал самым крупным транспортным хабом на территории Новой Москвы.

Сообщается, что узел «Саларьево» располагается в поселении Московский, в районе пересечения Киевского шоссе и строящейся магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе». Как уточнил Собянин, в этом районе теперь находятся также международный автовокзал, пригородные автобусы, и метро. Кроме того, на этом участке появилось около пяти тысяч парковочных мест.

Предполагается, что запуск ТПУ «Саларьево» позволит заметно разгрузить движение на МКАД, а также на Киевском шоссе и юго-западе в целом.

«На территории агломерации будет такой серьезный транспортный узел. Это, конечно, разгрузит юго-запад, меньше будут выезжать на МКАД, на Киевское шоссе», - отметил Собянин.

Общая площадь транспортно-пересадочного узла составила 15,5 га. В его состав вошли станция «Саларьево» Сокольнической линии метро, международный автовокзал, перехватывающий паркинг на 1,6 тыс. автомобильных мест, а также остановки наземного городского пассажирского транспорта. Помимо этого на территории ТПУ расположен торгово-развлекательный центр «Саларис». Открытие ТРЦ позволит трудоустроить более шести тысяч человек.

По расчетам специалистов, пассажиропотоков ТПУ «Саларьево» составит 115 тыс. человек в сутки.

