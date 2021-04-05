Тотальный диктант в этом году разрешат написать онлайн

Все желающие в этом году могут принять участие в акции «Тотальный диктант» не только очно, но и онлайн, сообщает РИА Новости. Написать его дистанционно можно будет в любое время с 7:00 до 24:00, рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Участникам акции будет предложена пятая, заключительная часть текста Дмитрия Глуховского. Чтобы принять участие в Тотальном диктанте, желающие должны будут зайти на сайт в указанное время. Все работы будут проверены специальным алгоритмом. По итогам диктанта каждый участник получит оценку.

Тотальный диктант - проект, который реализуется с 2004 года активистами и волонтерами. Впервые акцию провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Цель акции – популяризация изучения русского языка,

Ранее писатель, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков в эфире НСН выступил против «русофоба» Глуховского на Тотальном диктанте







