Тотальный диктант в этом году разрешат написать онлайн
Все желающие в этом году могут принять участие в акции «Тотальный диктант» не только очно, но и онлайн, сообщает РИА Новости. Написать его дистанционно можно будет в любое время с 7:00 до 24:00, рассказала директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.
Участникам акции будет предложена пятая, заключительная часть текста Дмитрия Глуховского. Чтобы принять участие в Тотальном диктанте, желающие должны будут зайти на сайт в указанное время. Все работы будут проверены специальным алгоритмом. По итогам диктанта каждый участник получит оценку.
Тотальный диктант - проект, который реализуется с 2004 года активистами и волонтерами. Впервые акцию провели студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Цель акции – популяризация изучения русского языка,
Ранее писатель, блогер и переводчик Дмитрий «Гоблин» Пучков в эфире НСН выступил против «русофоба» Глуховского на Тотальном диктанте
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