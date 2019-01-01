Торжество в честь 350-летия российского флага и выхода корабля «Орел» в плавание прошло в Подмосковье

350-летие со дня спуска на воду первого морского военного корабля «Орел» и поднятия флага-триколор отметили в с.Дединово городского округа Луховицы Московской области, сообщили НСН в пресс-службе городского округа Луховицы.

Праздник начался с присяги воспитанников кадетского корпуса дединовской школы (МОУ Дединовская средняя общеобразовательная школа). Как подчеркнул в своей речи глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков, молодёжь должна делать всё, чтобы Отечество оставалось под надёжной защитой.

«Сегодня Президент нашей страны, Министерство обороны, Правительство, делает все, чтобы наш флот был одним из самых могучих в мире, спускают на воду все новые корабли. А многие наши кадеты служат в российской армии и на российском флоте. Я всем желаю быть патриотами нашей Родины. Любите свою Родину! И будьте теми, кто продолжит дело наших предков. Молодежь должна сделать все, чтобы наша Великая Россия оставалась великой и в будущем» - отметил Барсуков.