Торжество в честь 350-летия российского флага и выхода корабля «Орел» в плавание прошло в Подмосковье
350-летие со дня спуска на воду первого морского военного корабля «Орел» и поднятия флага-триколор отметили в с.Дединово городского округа Луховицы Московской области, сообщили НСН в пресс-службе городского округа Луховицы.
Праздник начался с присяги воспитанников кадетского корпуса дединовской школы (МОУ Дединовская средняя общеобразовательная школа). Как подчеркнул в своей речи глава городского округа Луховицы Владимир Барсуков, молодёжь должна делать всё, чтобы Отечество оставалось под надёжной защитой.
«Сегодня Президент нашей страны, Министерство обороны, Правительство, делает все, чтобы наш флот был одним из самых могучих в мире, спускают на воду все новые корабли. А многие наши кадеты служат в российской армии и на российском флоте. Я всем желаю быть патриотами нашей Родины. Любите свою Родину! И будьте теми, кто продолжит дело наших предков. Молодежь должна сделать все, чтобы наша Великая Россия оставалась великой и в будущем» - отметил Барсуков.
Выступающие напомнили историю памятной даты. В 1669 г в царствование Алексея Михайловича в Дединово на первой в стране государственной кораблестроительной верфи был изготовлен и спущен на воду первый российский морской корабль «Орел». Этот корабль открывает реестр, построенных Российским государством судов, является первым морским кораблем нашей страны. В мае 1669 года на нем был поднят флаг, символизирующий государственную принадлежность судна, это первый вариант российского флага - триколора. Поэтому, Дединово считается колыбелью отечественного флота и родиной государственного флага России.
Основное мероприятие прошло у стелы кораблю "Орел" - открытие памятного знака «зачинателям Российского кораблестроения, основателям дединовской верфи, строителям первого русского корабля «Орел»» и открытие пяти памятных досок, посвященных разным историческим этапам изготовления первого военного морского корабля: от указа царя о создании первой государственной верфи до поднятия флага (триколора) на первом военном морском корабле.
На фото: модель первого русского корабля "Орел" на ВДНХ.
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