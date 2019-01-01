Топ-менеджеру «Рольф» избрали меру пресечения

Басманный суд Москвы вынес решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста директору департамента анализа и развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолию Кайро, сообщает РИА Новости.

«Суд считает, что ходатайство следствия о домашнем аресте подлежит удовлетворению», — цитирует судью Наталию Дударь RT.

Отмечается, что Кайро обвиняется по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении валютных операций с использованием подложных документов. Обвиняемый своей вины не признал.

Напомним, топ-менеджер компании стал первым задержанным по делу компании «Рольф». Всего по делу пока проходит четверо фигурантов, двое из них, включая главу компании, последние годы в России не проживают. Им вменяется вывод в оффшор четырёх миллиардов рублей, полученных от продажи автомобилей на территории РФ.

