Толстой пожелал россиянам исполнения заветных желаний в 2021 году
Заместитель председателя Госдумы Пётр Толстой в эфире НСН назвал ушедший год сложным для всех и выразил надежду, что 2021 год принесёт только радость.
Заместитель председателя Госдумы, депутат Пётр Толстой в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав им здоровья и больше радостных встреч.
«В эти январские дни я от всей души поздравляю вас с наступившим 2021 годом и с праздником Рождества Христова. Ушедший год был сложным практически для всех из нас, потому что мы лишились самого важного и ценного — нашего привычного образа жизни, человеческого общения. Реже стали видеться с близкими ходить в гости, реже обнимаем дорогих нам людей. Поэтому в новом, 2021 году я хочу пожелать вам, прежде всего, больше радостных встреч, и главное — здоровья всем вам, вашим семьям, вашим близким. Пусть все печали и неудачи останутся в ушедшем 2020 году, а новый год принесёт только радость, хорошие эмоции и исполнение всех заветных желаний», - отметил он.
Ранее с новогодними поздравлениями в эфире НСН выступили депутат Госдумы Виталий Милонов, музыкант Сергей Галанин и режиссёр Юрий Грымов.
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