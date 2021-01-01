Толстой пожелал россиянам исполнения заветных желаний в 2021 году

Заместитель председателя Госдумы, депутат Пётр Толстой в эфире НСН поздравил россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав им здоровья и больше радостных встреч.

«В эти январские дни я от всей души поздравляю вас с наступившим 2021 годом и с праздником Рождества Христова. Ушедший год был сложным практически для всех из нас, потому что мы лишились самого важного и ценного — нашего привычного образа жизни, человеческого общения. Реже стали видеться с близкими ходить в гости, реже обнимаем дорогих нам людей. Поэтому в новом, 2021 году я хочу пожелать вам, прежде всего, больше радостных встреч, и главное — здоровья всем вам, вашим семьям, вашим близким. Пусть все печали и неудачи останутся в ушедшем 2020 году, а новый год принесёт только радость, хорошие эмоции и исполнение всех заветных желаний», - отметил он.

Ранее с новогодними поздравлениями в эфире НСН выступили депутат Госдумы Виталий Милонов, музыкант Сергей Галанин и режиссёр Юрий Грымов.

