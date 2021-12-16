Токсиколог рассказал про дымы новогодней пиротехники

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов призвал россиян внимательно читать инструкции на пиротехнике перед ее использованием в Новый год.

«Если мы будем инструкцию нарушать, то мы будем получать некие повреждающие факторы – это действительно так. Тот же дым, который будет образовываться, те же вещества, которые выделяются при сгорании. В том случае, если это средство необходимо сжигать на улице, мы должны сжигать его на улице», – сказал Водовозов в эфире «Радио 1».

По его словам, и бенгальские огни, и «фонтанчики» для торта перед продажей проверяются токсикологами.

«Если мы используем «фонтанчики», которые можно ставить в торт, или небольшие и тонкие бенгальские огни, которые тоже разрешено использовать внутри помещения, то это означает, что их проверили и на пожаробезопасность, и на токсикологическую безопасность в том числе», – разъяснил эксперт.

Водовозов также успокоил продавцов пиротехники.

Он указал, что пиротехника закрыта в коробках и запаяна, поэтому никаких испарений и «летучей органики» не будет, так что волноваться о токсинах продавцам не стоит.

