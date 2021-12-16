Токсиколог рассказал про дымы новогодней пиротехники
Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов призвал россиян внимательно читать инструкции на пиротехнике перед ее использованием в Новый год.
«Если мы будем инструкцию нарушать, то мы будем получать некие повреждающие факторы – это действительно так. Тот же дым, который будет образовываться, те же вещества, которые выделяются при сгорании. В том случае, если это средство необходимо сжигать на улице, мы должны сжигать его на улице», – сказал Водовозов в эфире «Радио 1».
По его словам, и бенгальские огни, и «фонтанчики» для торта перед продажей проверяются токсикологами.
«Если мы используем «фонтанчики», которые можно ставить в торт, или небольшие и тонкие бенгальские огни, которые тоже разрешено использовать внутри помещения, то это означает, что их проверили и на пожаробезопасность, и на токсикологическую безопасность в том числе», – разъяснил эксперт.
Водовозов также успокоил продавцов пиротехники.
Он указал, что пиротехника закрыта в коробках и запаяна, поэтому никаких испарений и «летучей органики» не будет, так что волноваться о токсинах продавцам не стоит.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 486 / сут.
Умерли
294 тыс.+1 133 / сут.
Выздоровели
8,9 млн+37 155 / сут.
- Волгоградский губернатор выразился нецензурно перед гражданами
- Столтенберг не назвал сроки вступления Украины в НАТО
- Песков рассказал о планах Путина на Рождество
- «Инстинктивно лизнула»: Реставратор из Петербурга нашла конфету сестры Николая II
- Экономист рассказал, как изменится система выдачи потребительских кредитов
- Собянин: большая часть объектов здравоохранения в Москве строится за счет инвесторов
- Фигурантам дела об аргентинском кокаине грозит до 19 лет лиешния свободы
- Порошенко сорвал прямой эфир украинского телеканала
- Попова рассказала о самочувствии россиян с «омикроном»
- Эксперты: переболевшие COVID-19 сталкиваются с расстройствами психики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru