Тиньков оставил в России долги на 20 млн рублей

Предприниматель Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом) задолжал в России 20 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу судебных приставов и другие документы.

По данным агентства, 19 июня текущего года Усть-Лабинский районный суд выдал исполнительный лист в отношении Тинькова. В документе указана сумма 20 млн рублей.

В октябре прошлого года суд удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Тинькову, взыскав с последнего 20 млн за распространение оскорбительных, не соответствующих действительности и порочащих достоинство сведений о Дерипаске, напоминает 360.ru.

Минюст в феврале включил Олега Тинькова в реестр иноагентов.

