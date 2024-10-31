Тиньков оставил в России долги на 20 млн рублей
Предприниматель Олег Тиньков (признан в РФ иноагентом) задолжал в России 20 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу судебных приставов и другие документы.
По данным агентства, 19 июня текущего года Усть-Лабинский районный суд выдал исполнительный лист в отношении Тинькова. В документе указана сумма 20 млн рублей.
В октябре прошлого года суд удовлетворил иск предпринимателя Олега Дерипаски к компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России) и Тинькову, взыскав с последнего 20 млн за распространение оскорбительных, не соответствующих действительности и порочащих достоинство сведений о Дерипаске, напоминает 360.ru.
Минюст в феврале включил Олега Тинькова в реестр иноагентов.
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