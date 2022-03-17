Тинькофф-банк опроверг данные о нехватке пластика для карт «Мир»
У Тинькофф Банка хватает пластикового материала для выпуска новых карт платежной системы «Мир». Об этом финансовая организация написала в своем Twitter.
«Мы выпускали, выпускаем и будем выпускать пластиковые карты «Мир», у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих», — уточнили в банке.
При этом ранее в самом «Тинькофф» утверждали, что временно не выпускают карты «Мир», так как у банка закончился пластик. Несмотря на то, что это сообщение удалено, скриншот записи сохранился в Telegram-каналах. Банк заявил, что «ошибся с ответом».
О том, что карты не будут выпускать из-за нехватки пластика, ранее заявляли пользователи Альфа-банка, однако официального подтверждения или опровержения этой информации не поступило.
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