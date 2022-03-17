Тинькофф-банк опроверг данные о нехватке пластика для карт «Мир»

У Тинькофф Банка хватает пластикового материала для выпуска новых карт платежной системы «Мир». Об этом финансовая организация написала в своем Twitter.

«Мы выпускали, выпускаем и будем выпускать пластиковые карты «Мир», у нас хватает ресурсов, чтобы обеспечить картами всех желающих», — уточнили в банке.

При этом ранее в самом «Тинькофф» утверждали, что временно не выпускают карты «Мир», так как у банка закончился пластик. Несмотря на то, что это сообщение удалено, скриншот записи сохранился в Telegram-каналах. Банк заявил, что «ошибся с ответом».

О том, что карты не будут выпускать из-за нехватки пластика, ранее заявляли пользователи Альфа-банка, однако официального подтверждения или опровержения этой информации не поступило.

