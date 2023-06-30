Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Приложение пропало из App Store и Google Play.

На странице разработчика Tinder в магазине Apple также больше нет доступных приложений для пользователей из России. Зайти в аккаунт также не получится, будет «выдавать» ошибку.

Американская компания Match Group, владеющая онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, сообщила о своем решении уйти из России еще в мае.