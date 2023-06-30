Tinder перестал работать в России

Сервис для знакомств Tinder перестал работать в России. Приложение пропало из App Store и Google Play.

На странице разработчика Tinder в магазине Apple также больше нет доступных приложений для пользователей из России. Зайти в аккаунт также не получится, будет «выдавать» ошибку.

Американская компания Match Group, владеющая онлайн-сервисами знакомств, в том числе Tinder, сообщила о своем решении уйти из России еще в мае.

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Ранее стало известно, что VK создаст свой аналог уходящего из России сервиса знакомств Tinder. Отмечается, что в отличие от внутреннего сервиса «VK Знакомства», в новом не нужно будет идентифицироваться через аккаунт во «Вконтакте».

Многие соцсети пытались создать собственные сервисы знакомств, однако у них мало что получалось, поскольку знакомства требуют конфиденциальности. Об этом «Радиоточке НСН» заявил генеральный директор сайта знакомств Teamo. ru Василий Петров.

А депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать в России православное приложение для знакомств.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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