Тимати закрыл профиль в Instagram после обвинений в нацизме

Рэпер Тимати сделал закрытым свой профиль в Instagram после обвинений в нацизме со стороны американского хип-хоп исполнителя Талиба Квели. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, американец разместил на своей странице в соцсети кадр из киноленты «Гитлер капут!» 2008 года выпуска, где Тимати стоит на фоне флага нацисткой Германии. "Этот русский нацистский рэпер входит в группу под названием Black Star", - подписал публикацию Квели.

Тимати в комментариях иронично отреагировал на публикацию словами "Гуф, по-братски, это ты у него телефон забрал?", однако профиль закрыл.









