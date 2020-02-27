Тимати закрыл профиль в Instagram после обвинений в нацизме
Рэпер Тимати сделал закрытым свой профиль в Instagram после обвинений в нацизме со стороны американского хип-хоп исполнителя Талиба Квели. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, американец разместил на своей странице в соцсети кадр из киноленты «Гитлер капут!» 2008 года выпуска, где Тимати стоит на фоне флага нацисткой Германии. "Этот русский нацистский рэпер входит в группу под названием Black Star", - подписал публикацию Квели.
Тимати в комментариях иронично отреагировал на публикацию словами "Гуф, по-братски, это ты у него телефон забрал?", однако профиль закрыл.
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