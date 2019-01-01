Тимати вышел из себя после обвинений в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов), являющийся владельцем бренда Black Star Wear, матом ответил на заявления, будто представленная им коллекция в стиле «милитари» заимствована на популярных интернет-барахолках.
В Instagram он написал, что люди не умеют радоваться чужим успехам, добавив с использованием ненормативной лексики: «Писать *** в комментариях может каждый, а вот создать национально-патриотический продукт высокого качества, увы, не многие». Об этом сообщает РИА Новости.
Одежда от Тимати была создана брендом Black Star Wear и сетью «Армия России». Официально коллекция увидела свет на презентации в конце мая, сообщает URA.ru.
На презентации, на которой присутствовали высокие армейские чины, включая министра обороны Сергея Шойгу, были представлены как женские, так и мужские модели одежды. Специально для этой линейки одежды артист перевел название своего лейбла. На комбинезонах и гимнастерках теперь красуется надпись: «Черная Звезда», отмечает Телеканал «360».
Ранее НСН сообщала о конфликте между рэпером Тимати и бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, разрешить который выразил желание глава Чечни Рамзан Кадыров. Специально для этого он записал видеообращение, в котором призвал обе стороны «не заниматься ерундой» и произнёс коронную фразу кота Леопольда: «Давайте жить дружно». Запись была опубликована на странице Тимати в Instagram. Резкость бойца Кадыров объяснил его попыткой согнать вес, из-за этого, по словам главы Чечни, он и «нервничает».
В то же время Кадыров призвал весь Кавказ развивать туризм, чтобы туда приезжали гости.
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