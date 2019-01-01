Тимати вышел из себя после обвинений в обмане Минобороны

На презентации, на которой присутствовали высокие армейские чины, включая министра обороны Сергея Шойгу, были представлены как женские, так и мужские модели одежды. Специально для этой линейки одежды артист перевел название своего лейбла. На комбинезонах и гимнастерках теперь красуется надпись: «Черная Звезда», отмечает Телеканал «360».

Ранее НСН сообщала о конфликте между рэпером Тимати и бойцом ММА Хабибом Нурмагомедовым, разрешить который выразил желание глава Чечни Рамзан Кадыров. Специально для этого он записал видеообращение, в котором призвал обе стороны «не заниматься ерундой» и произнёс коронную фразу кота Леопольда: «Давайте жить дружно». Запись была опубликована на странице Тимати в Instagram. Резкость бойца Кадыров объяснил его попыткой согнать вес, из-за этого, по словам главы Чечни, он и «нервничает».

В то же время Кадыров призвал весь Кавказ развивать туризм, чтобы туда приезжали гости.

