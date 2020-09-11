Тимати и Решетова расстались

По словам Решетовой, их отношения были «многогранны, наполнены и эмоциональны», но этим летом всё изменилось. «Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло», - поделилась Решетова со своими подписчиками.

По сообщениям СМИ, Тимати и Решетова начали встречаться в 2015 году. В 2019 году у них родился сын Ратмир.