Тимати и Решетова расстались

Российский хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер Тимур Юнусов (Тимати) расстался с фотомоделью Анастасией Решетовой. Об этом девушка написала в своем «Инстаграме».

«Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе», - сообщила она.

По словам Решетовой, их отношения были «многогранны, наполнены и эмоциональны», но этим летом всё изменилось. «Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло», - поделилась Решетова со своими подписчиками.

По сообщениям СМИ, Тимати и Решетова начали встречаться в 2015 году. В 2019 году у них родился сын Ратмир.

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ФОТО: РИА Новости
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