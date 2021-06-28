TikTok признали лидером по распространению контента о суициде

Социальная сеть TikTok стала абсолютным лидером среди интернет-платформ по распространению контента с пропагандой суицида среди подростков. Соответствующее исследование провели эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, пишут Известия.

Специалисты обнаружили в TikTok около 1,7 тысячи видеозаписей с хештегами, которые относятся к «группам смерти». Ассоциация выразила беспокойство и обратилась в Роскомнадзор: эксперты просят «принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями».

Исследование контента соцсетей проводилось с конца марта по начало июня. Специалисты также изучили содержимое платформ Facebook, Instagram и «ВКонтакте», сообщает Газета.ру.

В Роскомнадзоре подтвердили получение обращения от Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, ведомство начало его изучение, отмечает РЕН ТВ.

