TikTok признали лидером по распространению контента о суициде
Социальная сеть TikTok стала абсолютным лидером среди интернет-платформ по распространению контента с пропагандой суицида среди подростков. Соответствующее исследование провели эксперты Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, пишут Известия.
Специалисты обнаружили в TikTok около 1,7 тысячи видеозаписей с хештегами, которые относятся к «группам смерти». Ассоциация выразила беспокойство и обратилась в Роскомнадзор: эксперты просят «принять меры к иностранным соцсетям в связи с неудовлетворительной работой по борьбе с суицидальными настроениями».
Исследование контента соцсетей проводилось с конца марта по начало июня. Специалисты также изучили содержимое платформ Facebook, Instagram и «ВКонтакте», сообщает Газета.ру.
В Роскомнадзоре подтвердили получение обращения от Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, ведомство начало его изучение, отмечает РЕН ТВ.
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