Тестовое голосование перед выборами пройдет в Москве 25 августа

Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в свою очередь, указал, что тестирование проводится с целью выяснить эффективность совместной работы элементов системы, членов комиссий и различных технических служб.

Он отметил, что в 2023 году будет добавлен ещё один элемент - терминалы электронного голосования на участках.

«Собственно можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование, то есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно», - уточнил Костырко, добавив, что основное внимание будет уделяться готовности системы к нагрузкам, чтобы в дни голосования всё происходило максимально просто и удобно.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на участие в ДЭГ было подано более 66 тысяч заявок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».