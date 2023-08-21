Тестовое голосование перед выборами пройдет в Москве 25 августа
Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев заявил, что тестовое голосование в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) перед сентябрьскими выборами в Москве пройдет 25 августа с 8:00 до 20:00.
Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, в свою очередь, указал, что тестирование проводится с целью выяснить эффективность совместной работы элементов системы, членов комиссий и различных технических служб.
Он отметил, что в 2023 году будет добавлен ещё один элемент - терминалы электронного голосования на участках.
«Собственно можно будет посмотреть в режиме офлайн, как работает электронное голосование, то есть прийти с паспортом на участок и проголосовать электронно», - уточнил Костырко, добавив, что основное внимание будет уделяться готовности системы к нагрузкам, чтобы в дни голосования всё происходило максимально просто и удобно.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на участие в ДЭГ было подано более 66 тысяч заявок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru