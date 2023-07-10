Эксперт: ДЭГ даст возможность проголосовать тем, кто не сможет прийти на избирательный участок

Политолог Анастасия Матюсова заявила, что опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже был в нескольких регионах, в том числе и в Москве, сообщает пресс-служба московского правительства.

Проголосовать онлайн на выборах в сентябре смогут более 21 млн россиян

По её словам, в целом технология себя оправдала, а её популярность связана в том числе с массовой цифровизацией услуг.

Она отметила, что благодаря ДЭГ проголосовать смогут граждане, которые по каким-либо причинам не смогут прийти на избирательный участок.

«Поэтому, чем больше технология будет применяться, тем больше людей проголосует», - заключила эксперт.

Ранее политолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август заявила, что применение ДЭГ позволит создать комфортные условия для избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: mos.ru
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