Эксперт: ДЭГ даст возможность проголосовать тем, кто не сможет прийти на избирательный участок

По её словам, в целом технология себя оправдала, а её популярность связана в том числе с массовой цифровизацией услуг.

Она отметила, что благодаря ДЭГ проголосовать смогут граждане, которые по каким-либо причинам не смогут прийти на избирательный участок.

«Поэтому, чем больше технология будет применяться, тем больше людей проголосует», - заключила эксперт.

Ранее политолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август заявила, что применение ДЭГ позволит создать комфортные условия для избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

