Эксперт: ДЭГ даст возможность проголосовать тем, кто не сможет прийти на избирательный участок
Политолог Анастасия Матюсова заявила, что опыт применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) уже был в нескольких регионах, в том числе и в Москве, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, в целом технология себя оправдала, а её популярность связана в том числе с массовой цифровизацией услуг.
Она отметила, что благодаря ДЭГ проголосовать смогут граждане, которые по каким-либо причинам не смогут прийти на избирательный участок.
«Поэтому, чем больше технология будет применяться, тем больше людей проголосует», - заключила эксперт.
Ранее политолог, член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Алена Август заявила, что применение ДЭГ позволит создать комфортные условия для избирателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин первым получил в Мосгоризбиркоме удостоверение кандидата на пост мэра Москвы
- Российские военные уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районе Николаева и Краматорска
- Помощник Митты сообщил, что режиссера выпишут из больницы через два дня
- Владельца бренда водки «Хортица» внесли в перечень террористов и экстремистов
- Депутат Чепа: Львовская или Одесская область может войти в состав НАТО
- Минобороны РФ: На Украину прибыли большие группы наемников из Польши, США и Грузии
- Си Цзиньпин заявил, что Китай готов работать для развития партнерства с Россией
- Песков: Россия рассчитывает получить объяснения от Турции по освобождению азовцев
- Минобороны РФ: Средства ПВО перехватили пять управляемых ракет ВСУ
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru