Тестовое голосование перед выборами президента пройдет в Москве 2 марта
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проведет тестовое голосование перед выборами президента 2 марта. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Общественного штаба.
Тестирование продлится с 10:00 до 14:00. Выбран и вопрос для тестового голосования: «Нужно ли вырубать в Москве тополя, чтобы избавится от тополиного пуха?».
«Варианты ответа: тополя надо вырубать и высаживать на их месте другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить специалистам», – рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане с постоянной регистрацией в столице и жители других регионов, которые заранее оформят заявления на прикрепление к избирательному участку в Москве. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня. Также в этот период будет доступно и онлайн-голосование.
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