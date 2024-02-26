Тестовое голосование перед выборами президента пройдет в Москве 2 марта

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проведет тестовое голосование перед выборами президента 2 марта. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Общественного штаба.

Тестирование продлится с 10:00 до 14:00. Выбран и вопрос для тестового голосования: «Нужно ли вырубать в Москве тополя, чтобы избавится от тополиного пуха?».

«Варианты ответа: тополя надо вырубать и высаживать на их месте другие деревья; тополя не надо вырубать; решение надо оставить специалистам», – рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане с постоянной регистрацией в столице и жители других регионов, которые заранее оформят заявления на прикрепление к избирательному участку в Москве. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня. Также в этот период будет доступно и онлайн-голосование.

