Тестирование системы электронного голосования пройдет в Москве 29 и 30 июля

Тест системы электронного голосования пройдет в Москве 29 и 30 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.

Во время тестирования участники смогут проголосовать за или против обязательной вакцинации сотрудников тех сфер, которые непосредственно контактируют с людьми. Принять участие смогут все совершеннолетние граждане с полной учетной записью на mos.ru.

Голосование будет открыто с 08:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Во время испытаний специалисты проверят, как система выдерживает нагрузку и устойчива ли она к внешним воздействиям.

