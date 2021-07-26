Тестирование системы электронного голосования пройдет в Москве 29 и 30 июля
Тест системы электронного голосования пройдет в Москве 29 и 30 июля, сообщается на сайте мэра Москвы.
Во время тестирования участники смогут проголосовать за или против обязательной вакцинации сотрудников тех сфер, которые непосредственно контактируют с людьми. Принять участие смогут все совершеннолетние граждане с полной учетной записью на mos.ru.
Голосование будет открыто с 08:00 29 июля и продолжится до 20:00 30 июля. Во время испытаний специалисты проверят, как система выдерживает нагрузку и устойчива ли она к внешним воздействиям.
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