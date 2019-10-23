Паралимпийцы об эвтаназии: Надо бороться до конца!
Паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов в эфире НСН объяснил, почему не поддерживает эвтаназию.
Участнице Паралимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Марике Верворт провели эвтаназию. Она ушла из жизни в возрасте 40 лет вечером 22 октября. Об этом сообщает Би-Би-Си. У Верворт было редкое дегенеративное мышечное заболевание. Из-за него спортсменка испытывала постоянную боль, судороги и почти не могла спать.
Марика Верворт стала паралимпийской чемпионкой в стометровке на колясках на Играх в Лондоне в 2012 году, а также завоевала серебро и бронзу на дистанциях 400 и 100 метров в Рио-де-Жанейро.
Депутат Госдумы, паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев в беседе с НСН отметил печальность таких историй, однако подобных решений он не поддержал.
«Печальная история. В жизни бывают разные ситуации, но, я думаю, что в любом случае, несмотря на обстоятельства в жизни, надо всегда бороться до конца. Это принцип любого спортсмена и не только паралимпийского. Поэтому этот случай печальный, но моя позиция: нужно стараться жить дальше и бороться со всеми обстоятельствами в жизни, которые могут возникнуть у любого человека», - заключил собеседник НСН.
Ранее половина россиян заявила, что считает допустимой эвтаназию для тяжелобольных. Такие результаты показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН раскритиковал возможность введения эвтаназии.
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