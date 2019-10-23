Паралимпийцы об эвтаназии: Надо бороться до конца!

Участнице Паралимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро Марике Верворт провели эвтаназию. Она ушла из жизни в возрасте 40 лет вечером 22 октября. Об этом сообщает Би-Би-Си. У Верворт было редкое дегенеративное мышечное заболевание. Из-за него спортсменка испытывала постоянную боль, судороги и почти не могла спать.

Марика Верворт стала паралимпийской чемпионкой в стометровке на колясках на Играх в Лондоне в 2012 году, а также завоевала серебро и бронзу на дистанциях 400 и 100 метров в Рио-де-Жанейро.