Терапевт заявила о смертельной опасности ротавируса

По её словам, заразиться ротавирусом может каждый и это всегда очень неприятно, но тяжелее всего болеют пожилые и дети.

«Это очень тяжёлое заболевание, поскольку организм человека обезвоживается. В данном случае требуется госпитализация и терапия, так как это состояние может быть опасно для жизни», — пояснила она.

Романенко подчеркнула, что в качестве профилактики следует отметить мытьё рук, но также не стоит забывать о специфической профилактике в виде вакцинации, причём детям - в первую очередь.

Ранее заведующая научным отделом Ростовского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора Виктория Агафонова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отечественная вакцина против ротавируса будет готова к массовому применению только в 2025 году.

