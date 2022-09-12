Терапевт заявила о смертельной опасности ротавируса
Врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что ротавирус является достаточно распространённым инфекционным заболеванием, вспышки которого чаще всего фиксируются в каких-то организованных коллективах и на отдыхе, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, заразиться ротавирусом может каждый и это всегда очень неприятно, но тяжелее всего болеют пожилые и дети.
«Это очень тяжёлое заболевание, поскольку организм человека обезвоживается. В данном случае требуется госпитализация и терапия, так как это состояние может быть опасно для жизни», — пояснила она.
Романенко подчеркнула, что в качестве профилактики следует отметить мытьё рук, но также не стоит забывать о специфической профилактике в виде вакцинации, причём детям - в первую очередь.
Ранее заведующая научным отделом Ростовского института микробиологии и паразитологии Роспотребнадзора Виктория Агафонова заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отечественная вакцина против ротавируса будет готова к массовому применению только в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru