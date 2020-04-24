Тепло придет в московский регион только в мае

Настоящее весеннее тепло придет в столичный регион только с началом майских праздников. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

Синоптик отметил, что нынешняя погода — на два-три градуса ниже климатической нормы. При этом если дневные значения температуры будут подниматься до десяти градусов тепла, то по ночам будут наблюдаться заморозки.

Однако уже в начале мая температура воздуха днем будет прогреваться до 15 градусов тепла, пишут «Дни.ру».

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ФОТО: pixabay.com
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