Тепло придет в московский регион только в мае
24 апреля 202018:39
Настоящее весеннее тепло придет в столичный регион только с началом майских праздников. Как заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Синоптик отметил, что нынешняя погода — на два-три градуса ниже климатической нормы. При этом если дневные значения температуры будут подниматься до десяти градусов тепла, то по ночам будут наблюдаться заморозки.
Однако уже в начале мая температура воздуха днем будет прогреваться до 15 градусов тепла, пишут «Дни.ру».
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24 апреля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru