Тепло и сухо будет в Москве на день народного единства
Тепло и сухо будет в Москве на день народного единства, который отмечают 4 ноября, передает РИА Новости.
Воздух прогреется днем до 10 градусов, ночью не опуститься ниже плюс 4-6 градусов.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова добавила, что в конце недели будет облачно и с дождями, температура воздуха ожидается в районе 8 градусов, 6 ноября температура понизится на 1 градус, но уже 7 ноября вновь ночью будет 4-6 градусов, а днем – 7-9.
Позднякова добавила, что это выше климатической нормы примерно на 6 градусов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Абитуриенты смогут подать документы во все вузы России дистанционно
- В Уфе выбрали врио мэра после смерти от коронавируса Ульфата Мустафина
- Тепло и сухо будет в Москве на день народного единства
- Организатор «Что? Где? Когда?» прокомментировала возвращение Михаила Скипского
- «Единая Россия» составила список бесперспективных одномандатников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru