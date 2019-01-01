Температурный рекорд зафиксирован в Германии

Метеорологическая служба Германии сообщила о новом температурном рекорде: столбик термометра поднялся до 40,5 градусов по Цельсию в Гайленкирхене на западе страны.

Предыдущий рекорд — 40,3 градуса - был установлен 5 июля 2015 года в Кицингене.

По прогнозам синоптиков, в четверг в ряде территорий страны будет еще жарче.

Ранее стало известно, что рекордная жара ожидается на этой неделе в ряде европейских государств, сообщает РИА «Новости».





